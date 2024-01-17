D3 K2 Vitamini fiyatı, faydaları

D3 K2 vitamini fiyat bilgisi sıkça merak edilenler arasında. Bu makalede D3 K2 vitamini faydaları hakkında da bilgi veriyoruz.

Yiyeceklerin beynimize ve vücudumuza güç sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlaması gerekiyor, ancak devam eden araştırmalar son dönemlerdeki beslenme alışkanlıklarının bunu pek de mümkün kılmadığını gösteriyor.

Çoğumuzun günlük olarak yeterince alamadığı vitaminler arasında D3 K2 vitaminleri de yer alıyor.

D3 Vitamini nedir?

D vitamini öncelikle kemik oluşturmasıyla bilinir.

Bununla birlikte, sağlıklı D3 vitamini seviyeleri aynı zamanda ruh halinizi desteklemeye, beyin fonksiyonunuzu güçlendirmeye ve genel olarak refahınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bazen güneş ışığı vitamini olarak da adlandırılan D3 vitamini, serotonin, dopamin ve diğer önemli beyin nörotransmiterlerinin etkilerini destekler.

Binlerce insan geninin sağlıklı düzenlenmesinde rol oynar ve güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

Deride D3 vitamini (kolekalsiferol) olarak üretildikten sonra karaciğer ve böbrek tarafından hemen hemen tüm dokularımızda reseptörleri bulunan bir hormona (kalsitriol) dönüştürülür.

D3 beyin fonksiyonu için o kadar önemlidir ki reseptörleri beyin boyunca dağılmıştır.

Bu güçlü hormon aynı zamanda kalp, dolaşım, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi ve diğer organ sistemlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

D3 vitamini sağlıklı bir hamilelik için kritik öneme sahiptir.

Aynı zamanda beynin erken gelişiminde, devam eden bakımında ve öğrenme ve anı oluşturma gibi sağlıklı ruh halinin ve temel bilişin altında yatan işlevlerde de kritik bir rol oynar.

K2 Vitamini nedir?

K vitamininin beyin ve vücut üzerindeki olumlu etkileri sıklıkla hafife alınır.

K2 vitamini, menakinon-7 (MK-7) olarak K1 vitaminden çok daha aktiftir.

K2, yalnızca kalsiyumun hasar verme potansiyelini kontrol etmeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda beyin hücresi olgunlaşmasını, hayatta kalmasını ve elektrik iletimini de destekleyen beyin proteinlerini aktive eder.

Beynin dışında, kontrolsüz kalsiyum kalp kapakçıklarında, büyük arterlerde ve vücudun başka yerlerinde taşlı birikintiler oluşturabilir.

K2 Vitamini proteinleri, kalsiyumun beyinden, kalpten, kan damarlarından ve diğer yumuşak dokulardan, ona ihtiyaç duyan kemiğe, dişlere ve tırnaklara doğru yönlendirilmesine yardımcı olur.

K2 ayrıca sağlıklı yara iyileşmesi için gereken pıhtılaşma süreçleri için de gereklidir.

Birlikte daha iyi! D3 K2 faydaları

D3 vitamini, K2 vitamini ile birleştirildiğinde kalsiyumun kemiklerinize (en çok ihtiyaç duyulan yere) taşınmasına yardımcı olur ve bu da kalsiyumun atardamarlarınızda ve kan damarlarınızda birikmesini önler.

Zayıf ve kırılgan kemiklerden şikayetçi olan menopoz sonrası kadınlarla yapılan bir randomize kontrollü çalışma, 2 yıl boyunca D3 vitamini, K2 vitamini veya her ikisini birden alan kadınların, hem D3 hem de K2 vitamini alan kadınların diğerlerine kıyasla daha iyi kemik mineral yoğunluğu elde ettiğini buldu.

D3 K2 Vitamini Ne İşe Yarar?

Bu ve diğer araştırmalardan, D3 K2 vitaminlerinin birlikte, her bir besinin ayrı ayrı sunduğu faydadan daha fazla fayda sağlayabileceği görülüyor.

D3 K2 Vitamini: Kalbiniz, Kemikleriniz ve Beyniniz için Sinerjik Destek

D3 Vitamini (kolekalsiferol) ve K2 Vitamini (MK-7), kemikleri güçlendirmek, normal kan pıhtılaşmasını desteklemek ve sağlıklı bir kalp ve arterleri korumak için birlikte çalışan, yağda çözünen iki vitamindir.

Bu vitaminler birlikte, sağlıksız bir iltihapla mücadele etmek için çalışır. Ciddi hastalıklara ve bilişsel gerilemeye karşı yanıt verir ve korur.

D3 K2 vitaminlerinin bazı faydaları;

Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler

Bilişsel işlevi destekler

Sağlıklı kemikler oluşturur

Antioksidan koruma

Kardiyovasküler destek

Daha iyi kan akışı ve dolaşım

D3 + K2 Vitamininden Kimler Yararlanabilir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli grup bireyler D3 ve K2 vitaminlerini almaktan fayda görebilir:

Orta Yaşlı ve Yaşlı Bireyler: Mevcut klinik kanıtlar, orta ila yüksek K vitamini durumunun yaşa bağlı hastalıkların başlangıcını ve ilerlemesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

K vitamininin reaktif oksijen türlerinin oluşumunu bloke ederek oksidatif strese karşı yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Hem D3 hem de K2 vitaminlerinin yaşlanan popülasyonlarda kırılganlığı azalttığı bulunmuştur.

Menopoz Sonrası Kadınlar: Menopoz sırasında meydana gelen hormon değişiklikleri nedeniyle kadınların zayıf veya kırılgan kemik geliştirme riski daha yüksektir.

Östrojen hormonu kemik sağlığı için önemli bir hormondur. Menopozdan sonra östrojen seviyeleri düşebilir ve kemik yoğunluğunda azalmaya yol açabilir.

K2 vitamini takviyesi, menopoz sonrası kadınlarda kemik kaybının engellenmesine yardımcı olabilir.

D Vitamini Eksikliği Yaşayan Herkes: Yeterli D3 vitamini, özellikle düzenli güneş ışığına erişimi daha az olan, kışların karanlık ve soğuk geçtiği bölgelerde yaşayan veya D vitamini eksikliği teşhisi konmuş kişiler için önemlidir.

Bu kişiler ve sağlıklı bir D3 statüsünü korumak isteyen herkes için takviye inanılmaz derecede önemlidir.

D3 seviyenizi kontrol ettirmek için doktorunuzla birlikte çalışın; bu, sizin için uygun bir günlük D3 dozajı önermelerine olanak tanır.

D3 K2 vitamini fiyat bilgisi;

Delta Naturel tarafından piyasaya sürülen Delta Vegatamin D3 + K2 Sprey Damla D3 vitamini ve Menakuinon 7 içeriğiyle öne çıkıyor.

Delta Vegatamin D3 + K2 Sprey Damla 120 sprey olarak 350 lira fiyatla satılıyor.

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Delta Vegatamin formülünde VegD3® Sertifikalı Organik D3 Vitamini (Kolekalsiferol) bileşenleri %100 GDO’suz bitki kaynaklı.

İlk ve tek onaylanmış bitkisel ve organik D3 vitamini olduğundan, Veganlar ve Vejetaryenler dahil herkes için uygun.

Delta Vegatamin D3 + K2 Sprey Damla, kombinasyon formül amacı ile eklenen, MediQ7® markalı ve tamamen bitkisel kökenli ve K2 vitamini natto fermantasyonu ile elde edildi.

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