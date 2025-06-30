Kanser ilaçları SGK geri ödeme listesine alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser hastaları için kritik bir adım atıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, önemli immünoterapi ilaçlarının artık Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesinde yer alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Bakan Memişoğlu, bu kararın tedavi süreci devam eden hastalar için büyük bir umut olacağını vurguladı.

“Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun” diyen Memişoğlu, sürece katkı sunan bakanlara da teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür eden Sağlık Bakanı, “Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.