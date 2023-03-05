Kolera Salgını Suriye Kuzeybatısında Yükseliyor

Suriye’nin Kuzeybatısında Kolera Salgını Yüzünden İki Kişi Hayatını Kaybetti

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yönetici Yardımcısı Sarah Charles, Suriye’nin kuzeybatısında kolera salgınının depremden bir önceki ay başladığını ve depremin yol açtığı hasar sebebiyle bölgede sağlık ve hijyen gereksinimlerinin daha da arttığını söylemişti. Birleşmiş Milletler’in 21 Şubat itibariyle bölgede 49 binden fazla kolera vakası şüphesi bildirdiğine de dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin geçen haftaki raporunda, salgında gözlenen artışın temiz suda yaşanan kesintilere bağlı olarak kötüleştiği belirtilmişti. Raporda, ülkedeki kış mevsiminin her zamankinden daha sıcak ve kurak geçtiği vurgulanmıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı sivil savunma grubunun raporuna göre, salgının başlangıcından bu yana 22 kişinin hayatını kaybetti ve 568 hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Türkiye ’nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler sonucunda, Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede kolera salgını nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetti. Reuters haber ajansına göre, bu depremler, sınırın yakınındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgede 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.

Türkiye’deki Yıkıcı Depremlerden Sonra Suriye’nin Kuzeybatısında Kolera Salgını Nedeniyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen büyük depremler sonucu Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede kolera salgını nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansına göre, 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan bu depremler, sınırın yakınındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sıkıntılar getirdi.

Muhaliflerin oluşturduğu Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı sivil savunma grubunun raporuna göre, salgının başlamasından bu yana 22 kişinin hayatını kaybetti ve 568 hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor. Gruptan yapılan açıklamaya göre, depremden sonra altyapı, su ve atık hatlarının hasar görmesi salgın hastalıklarının artmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin geçen haftaki raporunda, salgının temiz suda yaşanan kesintilere bağlı olarak kötüleştiği vurgulanmıştı. Raporda, ülkedeki kış mevsiminin her zamankinden daha sıcak ve kurak geçtiği de belirtildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yönetici Yardımcısı Sarah Charles, depremin yol açtığı hasar sebebiyle bölgede sağlık ve hijyen gereksinimlerinin arttığını belirtmişti. Birleşmiş Milletler’in 21 Şubat itibariyle bölgede 49 binden fazla kolera vakası şüphesi bildirdiğinin altını çizdi.