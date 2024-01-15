Nattokinaz astım için de umut veriyor

Nattokinaz faydaları her geçen yıl daha da çeşitleniyor. Son araştırmalara göre nattokinaz astım, burun polipleri ve hava yolu enflamasyonu için de umut olabilir.

Kronik burun ve sinüs iltihabı veya kronik rinosinüzit (CRS), yetişkinlerde en sık görülen kronik hastalıklardan biridir.

Nazal mukoza ve sinüslerin kalıcı semptomatik inflamasyonu ile karakterizedir.

Yeni bir çalışma, Japonya’nın geleneksel fermente gıdası olan Nattō’dan gelen bir enzim olan nattokinazın, bu durumu iyileştirmede inanılmaz derecede güçlü etkiler üretebileceğini gösteriyor.

CRS’nin geleneksel ilaçlara yanıt verme eğiliminde olmamasına rağmen nattokinase enzimine yanıt vermesi araştırmanın en çarpıcı sonucu.

Nattokinaz, haşlanmış soya fasulyesine Bacillus natto bakterisinin eklenmesiyle üretilir.

Bakteriler enzim salgılayarak soya fasulyesini sindirmeye çalışırlar.

Nattokinazın en popüler ve bilimsel olarak incelenen uygulaması, güçlü fibrinolitik (“pıhtı eritme”) aktivitesine odaklanmıştır; Bunun anlamı, kan pıhtılarının ve aterosklerotik plağın bir bileşeni olan fibrinojeni parçalamasıdır.

Yüksek fibrinojen seviyeleri, kardiyovasküler hastalık için başka bir açık risk faktörüdür.

Aslında kardiyovasküler ölümler ile fibrinojen seviyeleri arasında kolesterolden daha güçlü bir ilişki vardır.

Araştırmacılar, CRS’de nattokinaz üzerinde çalışmaya karar verdiler çünkü nazal mukozada aşırı fibrin birikimi, CRS’de bir faktördür ve bu durumda çok yaygın olan nazal poliplerin oluşumunda önemli bir rol oynar.

Nattokinaz kalp sağlığı için önemli

Nattokinaz faydaları: Kalp, tansiyon, diyabet, baş ağrısı…

Nattokinaz ilk olarak 1980 yılında Chicago Üniversitesi’nde çeşitli geleneksel ilaçların pıhtı eritme gücünü inceleyen Dr. Hiroyuki Sumi tarafından tanımlandı.

Bir hevesle Petri kabına kan pıhtısı (trombüs) içeren bir miktar natto koydu. Onu çok şaşırtan bir şekilde, 18 saat içinde trombüs tamamen çözüldü.

Bunun, üzerinde çalıştığı ilaçlardan çok daha kısa bir süre olduğu ortaya çıktı. Daha sonra nattokinazı izole etmeye devam etti ve o zamandan beri önemini kapsamlı bir şekilde inceledi.

Klinik çalışmalarda nattokinazın şunları sağladığı gösterilmiştir:

Kan damarlarındaki fazla fibrini çözerek dolaşımı iyileştirir, pıhtı çözülmesine neden olur ve şiddetli pıhtılaşma riskini azaltır.

LDL (kötü) kolesterolü azaltır ve HDL (iyi) kolesterolü artırır.

Kan viskozitesini azaltır, kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.

Kan damarı sağlığını iyileştirme yeteneği, yüksek tansiyonu olan hastalarda yapılan çift-kör bir çalışmanın sonuçlarında oldukça açıktı.

Çalışmada, başlangıçta tedavi görmemiş orta derecede yüksek kan basıncı 130-159/100-120 mm Hg olan 73 kişi, nattokinaz (günde 2000 FU/kapsül) veya plasebo almak üzere randomize edildi.

8 haftanın sonunda, nattokinaz takviyeli gruptaki denekler, plasebo grubundaki deneklerle karşılaştırıldığında SBP’de (5,5 mm Hg) ve diyastolik kan basıncında (2,84 mm Hg) önemli bir azalma gösterdi.

Nattokinazın tipik dozajı günde bir veya iki kez 100 mg’dır (2.000 FU).

Nattokinaz astım ve solunum yoluna fayda sağlar

Nattokinazın faydaları kardiyovasküler sistemle sınırlı değildir.

Çünkü aşırı fibrin oluşumu diğer birçok sağlık koşulunun bir özelliğidir.

Bu nedenle Japonya’daki Fukai Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, CRS, nazal polip oluşumu ve astımdaki potansiyelini araştırmaya çalıştılar.

Yaptıkları, CRS hastalarından nazal polip parçalarını alıp bunları salin veya nattokinaz ile 37 °C’de 24 saat boyunca inkübe etmekti.

Araştırmacılar daha sonra, nattokinazın onu parçalayıp parçalayamayacağını belirlemek için toplanan nazal polip dokusunda fibrin varlığını değerlendirdiler.

Nattokinazın solunum yolu mukusu üzerindeki etkilerini incelemek için sırasıyla CRS ve astım hastalarından alınan burun akıntısı ve balgam, 37 °C’de 1 saat boyunca nattokinaz çözeltisi ile inkübe edildi.

Sonuçlar, nattokinazın fibrin bozulması yoluyla nazal polip dokusunu etkili bir şekilde küçülttüğünü gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca, CRS ve astımlı hastalarda sırasıyla burun akıntısı ve balgam viskozitesinin, nattokinaz çözeltisiyle inkübasyonla önemli ölçüde azaldığını buldu.

Yazarlar, nattokinazın, fibrinin parçalanmasına neden olarak CRS ve astım hastalarında etkili bir tedavi seçeneği olabileceği sonucuna vardı.

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