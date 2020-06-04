Omurga Temelli Rahatsızlıkların Egzersiz Metotları Nedir?

Omurga Temelli Rahatsızlıkların Egzersiz Metodu

Omurga temelli rahatsızlıkları rehabilite sürecinde odaklandığımız tek nokta haftanın 3 günü 1 saatten 1176 saatin 3 saatinde öğrencimizin bizimle birlikteyken doğru antrene olması / doğru egzersiz metodu kullanması ve bizimle çalıştığı sürece ağrılarından kurtulması oluyor. Fakat bilgili olmanın yanında ahlak sahibi bir eğitmen olmanın şartı ise kişiyi bize bağımlı halden kurtarıp kendi kendine yetecek hale getirmektir. Doğru uygulanan meditasyon ve nefes teknikleri ağrıyı azaltmakla birlikte problemi kalıcı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmanın en doğru yolu gündelik hayatında bel ağrılarına neden olan hareket kalıplarını tespit edip kişiye doğru hareket kalıplarını öğretmektir.

Bu konuda Stuart McGill rehber niteliğinde bir kontrol listesi öneriyor.

Ağrı arttırıcı aktiviteleri tespit edin ve ortadan kaldırın. Hastadan, günlük olarak yaptığı hareket ve aktiviteleri ve bunlar sırasında belinin ağrıyıp ağrımadığını her gün not almasını isteyin. Tehlikeli hareketleri ve motor hareketleri tespit edin ve düzeltici egzersiz uygulayarak bunları düzeltin. Omurga konumu hakkında farkındalık (kalça vs. bel hareketi) ve karın kasını dışarı itme becerisini geliştirin. Hareket ve motor hareketleri geliştirin. Uygun omurga egzersizine ve uygun stabilizasyon ve mobilizasyon hareketlerine başlayın. Kas kuvvetini arttırın Öğrenilenleri günlük aktivitelere aktarın

Şehmus Demir Kimdir?

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Demir başta Beşiktaş olmak üzere bir çok profesyonel kulüpte futbol kaleciliği yapmıştır. 1999 yılından bu yana antrenman bilimleri üzerine çalışmalar yapmış ve atletik performans corrective antrenman ve medikal antrenman gibi alanlarda uzmanlaşmış ve tüm bu bilgi birikimini profesyonel kaleci antrenörlüğüne farklı bir bakış açısı getirmek için kullanmıştır. Demir ayrıca özellikle omurga temelli rahatsızlıklar olmak üzere medikal egzersiz uzmanı olarak çalışmaktadır.