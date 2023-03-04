SGK’da EYT Mesaisi Hafta Sonu da Devam Etti.

Milyonların sabırsız bekleyişi sona erdi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için başvurular alınmaya başlandı. Ankara’daki SGK merkezleri 09.00-17.00 arasında müracaatları kabul ediyor. Binlerce adayın EYT hakkını kazanmak için sabah saatlerinden itibaren SGK merkezlerine akın etmesiyle başvurular alınmaya başlandı.

Başvurular hem SGK merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. EYT sistemine göre emekli aylığı ödemeleri, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak ve ilk ödemeler nisan ayında yapılacak.

SGK Merkezlerinde EYT Mesaisi Başladı

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için SGK merkezlerinde başvurular alınmaya başlandı.

Başvurular SGK merkezleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Emekli aylığı ödemelerinin başlaması, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren olacak.

Milyonların sabırsız beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonunda harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde başvurular alınmaya başlandı. Ankara’da bulunan SGK merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren binlerce adayın EYT hakkını kazanmak için akın etti. SGK merkezlerinin 09.00-17.00 arasında başvuruları kabul etmesiyle birlikte EYT düzenlemesi için başvurular alınmaya başlandı.

Başvurular, SGK merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor ve e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli aylığı ödemeleri, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak ve ilk ödemeler nisan ayında yapılacak.

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