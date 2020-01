Şahsiyet dizisi Meksika’ya uyarlanıyor

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü getiren Şahsiyet dizisi Meksika için uyarlanıyor. 10 bölümlük dizide Paulina Gaitan ve Damian Alcazar başrollerde yer alacak.

‘Şahsiyet’ dizisinin Meksika uyarlaması için hazırlıklar tamamlandı. Ay Yapım ve Viacom International ortak yapımcılığında çekilecek uyarlamanın çekimlerine Şubat ayında başlanacak.

Türkiye’nin Meksika’da uyarlanacak ilk dizisi olacak projenin içeriği geçtiğimiz gün uluslararası içerik sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen NATPE Miami Fuarı’nda açıklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Meksika’nın farklı şehirlerinde çekilecek ve El Asesino Del Olvido (Before I Forget) adını taşıyacak dizinin başrollerinde ülkenin önde gelen oyuncuları Damian Alcazar ve Paulina Gaitan yer alacak. İlk bölümleri Uluslararası Emmy ödülü sahibi, ülkemizde de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras tarafından çekilecek dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual’ın geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena ile yollarının kesişmesini anlatacak.

Meksika’nın dünya televizyonlarında başarılı yapımlarda yer almış çok sevilen ödüllü oyuncusu Damian Alcazar, Türkiye’de A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi çok sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.

Kariyerine 12 yaşındayken başlayan ve Cappadocia, The Good Girls gibi pek çok uluslararası yapımda rol alan genç ve başarılı oyuncu Paulina Gaitan ise ülkemizde en çok Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle hafızalarda yer etmiş bir isim.

Şahsiyet’in El Asesino Del Olvido ismiyle yayınlanacak uyarlamasının ilk adımları geçtiğimiz yıl atıldı. 10 bölüm olarak tasarlanan El Asesino Del Olvido’nun trailer’ı geçtiğimiz Nisan ayında Meksikalı oyuncuların katılımıyla İstanbul’da çekilmişti. Onur Saylak’ın yönetmenliğinde çekilen bu trailer ise ilk defa, uluslararası içerik sektörü için önemli organizasyonlardan biri olan LA Screenings 2019’da sunulmuştu.