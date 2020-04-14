Salda Gölündeki iş makineleri TOKİ’yi de rahatsız etmiş!
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü ile alakalı süreç hızla devam ederken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası TOKİ'den açıklama geldi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Salda Gölü’ne ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır” dendi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.
Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir.
Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.
Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz.”
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- ABD’nin Küba ambargosu salgında daha da acımasız!
- Çin’den sonra dünyada en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülke
- İran’da bir ay sonra bir ilk yaşandı
- Ronaldo antrenmanlara çocuklarıyla devam ediyor (Video)
- Diyanet’ten koronavirüs ve oruç açıklaması
- Güvenli seyahat planı: Maldivler 3 ay içinde turizmi başlatmayı hedefliyor
- Bir Avrupa ülkesi daha kısıtlamaları hafifletiyor
- Son Dakika: Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Trump: Yaptığım her şey doğruydu
- Hindistan’da karantina uzatıldı: Modi’nin vatandaşlarından 7 talebi