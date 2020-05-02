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Salgın cinayet sayısını yarıdan fazla düşürdü
Şiddet olaylarının en sık yaşandığı ülkelerden biri olan El Salvador'da koronavirüsün iyi bir etkisi ortaya çıktı.
Dünyanın en şiddetli ülkelerinden biri olan El Salvador’da cinayet oranında önemli bir düşüş yaşandı.
Resmi verilere göre, yılın ilk dört ayında 441 cinayet işlendi. 2019’da ise bu sayı 1059’du. Yani ülkedeki cinayet sayısı yüzde 58 oranında azaldı.
El Salvador, koronavirüs salgınını durdurmak için katı karantina kuralları uyguluyor.
Birçok çete üyesinin atıldığı aşırı kalabalık hapishanelerde virüsün yayılmasından endişe ediliyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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