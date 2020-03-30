Salgın ne zaman bitecek? İtalya’dan umutlandıran tahminler
İtalya'da yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre Coronavirus enfeksiyonlarının ne zaman ortadan kalacağına yönelik tahminler yapıldı.
İtalya’da koronavirüsün ülke genelinde Mayıs ayının ikinci veya üçüncü haftasında tamamen kontrol altına alınması öngörülüyor.
Mevcut eğilimlere göre, yeni Covid-19 vakaları İtalya’nın önemli bölümünde Nisan ayında sıfırlanacak. Salgının ağır geçtiği bölgelerde ise 5-16 mayıs tarihleri veriliyor.
Roma’da İtalya Bankası tarafından desteklenen Einaudi Ekonomi ve Finans Enstitüsü (Eief) araştırma merkezi, İtalya’nın yeni kaydedilen enfeksiyonlarda sıfır noktasına ulaşacağı tarihlerle ilgili bir projeksiyon hazırladı.
İstatistikler ve Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan veriler araştırmaya temel oluşturuyor.
Araştırmanın ilk bulgularına göre yeni Covid-19 teşhisleri 5 ila 16 Mayıs arasında sıfırlanacak.
İtalya’nın bazı bölgeleri salgının kontrol altına alınmasında diğer bölgelere göre daha iyi durumda görünüyor.
Mesela Trentino-Alto Adige’de sıfır vaka sayısına 6 Nisan’da, ertesi gün Basilicata’da, ertesi gün Valle d’Aosta’da, Puglia’da ise 9 Nisan’da ulaşılacağı tahmin ediliyor.
İtalya’nın en çok etkilenen bölgeleri için biraz daha uzun sürebilir.
Veri tabanlarının sağlıklı olmaması nedeniyle Marche, Molise ve Sardinia bölgeleri araştırmaya dahil edilmedi.
Çalışmanın yazarı Franco Peracchi, makalesinde veri kalitesi hakkında bazı uyarılarda bulunarak “Şu anda vaka sayısı sadece test edilip pozitif çıkanlardan ibaret. Dikkat edilmeli ki enfekte olup da test yapılmayan insanlar da var” diyor.
İtalya’nın en önemli ekonomistlerinden Luigi Guiso, ülkenin farklı bölgelerinin çok farklı zamanlarda sıfır noktasına ulaşacağını göz önüne alarak şunları söyledi:
“Vakaların tamamen bittiği bölgelerde işletmeler ve sivil yaşam kademeli olarak normale döndürülebilir. Ancak ülkenin çeşitli bölgeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları elbette ki bir süre daha devam edecektir.”
İtalya’da salgın ne zaman bitecek? İşte bölgelere göre tahminler
Abruzzo 11 Nisan
Basilicata 7 Nisan
Calabria 17 Nisan
Campania 20 Nisan
Emilia-Romagna 28 Nisan
Friuli – Venezia Giulia 10 Nisan
Lazio 16 Nisan
Liguria 7 Nisan
Lombardia 22 Nisan
Piemonte 15 Nisan
Puglia 9 Nisan
Sicilia 14 Nisan
Toscana 5 Mayıs
Trentino – Alto Adige 6 Nisan
Umbria 7 Nisan
Valle d’Aosta 8 Nisan
Veneto 14 Nisan
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