“Salgın sosyal mesafe önlemleriyle ilk kez durağan döneme girdi”

Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Wieler, “Salgındaki büyüme eğrisinin düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, bunun kesinliğini çarşamba günü teyit edeceğim çünkü bazı sağlık kurumları hafta sonunda dair verilerini henüz sisteme girmedi” ifadelerini kullandı.

Salgının yükseliş ivmesinin daha da yavaşlayacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Wieler, bunun sebebini okul kapanması ve kamu toplantılarındaki yasakları da içeren sosyal mesafe önlemleri olduğunun altını çizdi.

Wieler, 30 milyon cep telefonu kullanıcısının hafta sonu anonim olarak izlenen verilerine göre, vatandaşların hareketliliklerini önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiğini belirterek “Gün, mesafeyi koruma günü” dedi.

Almanya’daki tedbirlerin oldukça etkili olduğunu belirten Wieler, yine de hâlâ davranış biçimlerini düzeltmeyen kişilerin de olduğunu söyledi.

Koronavirüse ilişkin verileri de paylaşan Wieler, enfekte olanların yaş ortalamasının 45, hastalıktan ölenlerinkinin ise 82 olduğunu söyledi.

Wieler, en çok rastlanan semptomların ise öksürük (yüzde 55) ve ateş (yüzde 40) olduğunu vurguladı.

Wieler ayrıca, koronavirüs teşhisi konduktan sonra ölen herkesin, başka hastalıkları veya tıbbi komplikasyonları olsa bile kayıtlara ‘koronavirüs ölümü’ olarak geçtiğini kaydetti.

Şimdiye kadar sosyal mesafeyi korumak için okulların kapandığı, halka açık toplantıların durdurulduğu ve son olarak 2’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı Almanya’da 24 bin 859 vaka bulunurken, 97 ölüm gerçekleşti.