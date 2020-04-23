Salgında Asya’nın başarı öyküsü: Vietnam

Vietnam hükümeti, son bir haftadır yeni bir koronavirüs vakasına rastlanmaması üzerine başkent Hanoi hariç çoğu şehir ve bölgelerde bugünden itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını açıkladı.

Söz konusu şehirlerde okullar yeniden açılıyor. Öğrencilerin okula girişlerinde ateşleri ölçülecek.

Kısıtlamalara gevşetilirken hükümet halkı sosyal mesafe konusunda uyarmaya devam ediyor. 20’den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasak olmaya devam edecek. Ülkede, restoranlar ile gece kulübü, sinema gibi bazı iş yerlerinin kapalı kalacağı kaydedildi.

1 haftadır yeni koronavirüs vakası yok

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 6 gündür Kovid-19’a rastlanılmadığı ve bugün itibarıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 268 olduğu belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 taşıyan bu hastalardan 216’sının iyileşerek taburcu edildiği bildirildi. Vakaların yarısına yakını başkent Hanoi’de. Vietnam’da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Erken önlemlerin önemi

Vietnam, yeni tip koronavirüs nedeniyle ocak ayında Çin ile olan sınırını kapatmış, mart ortasında da yurt dışından gelen tüm uçuşları durdurmuştu. Vietnam hükümetinden 31 Mart’ta yapılan açıklamada, Başbakan Nguyen Xuan Phuc’un talimatıyla 1 Nisan’dan itibaren ülke genelinde uygulanacak önlemler yayımlanmıştı.