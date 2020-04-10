Salgını önemsemeyen devlet başkanına protesto! “Evine dön”

Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia’da bir pastaneyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra ise çevrede oturanlar tarafından protesto edildi.

Olayla ilgili sosyal medyada videolar paylaşılırken çevredekilerin devlet başkanına “evine dön” diye bağırdığı ve yuhaladığı duyuluyor.

Bolsonaro, daha önce de Kovid-19 virüsünü ‘küçük bir grip’ olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Bolsonaro ekonomik kaygılar nedeniyle insanları sürekli karantina kurallarına uymamaya çağırıyor.

Brezilya’da koronavirüs nedeniyle 941 kişi hayatını kaybetti ve 17 bin 857 kişide virüse rastlandı.