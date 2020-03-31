Salgının kiliseden yayıldığını sağlık bakanı doğruladı

Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

EuroNews’in haberine göre “Devrilme noktası, Mulhouse’daki Evanjelist Kilisesi’nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı” ifadesini kullanan Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.

Veran, ülkesinin Covid-19’a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse’daki Evanjelist Kilisesi’nden Avusturya’ya gittiği belirtildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat’ta Mulhouse’daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat’ta Belçika üzerinden Viyana’ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso’da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Vagadugu’da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri’nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde kendisinde virüs tespit edildiği ifade edildi.