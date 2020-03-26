GündemManşetSon DakikaTürkiye
Salgının ortasında Kanal İstanbul ihalesi!
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.
Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık’ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Vali coştu! “Zenginseniz risk altındasınız, fakirler koronavirüse karşı bağışık”
- Oxford araştırması: Sürü bağışıklığı kazanıldı, bin kişiden sadece biri hastaneye yatıyor
- “Koronayım ve üç haftadır yataktayım, test bile yapmıyorlar”
- 2 trilyon dolarlık paket onaylandı! Tüm çalışanlara bin 200 dolar!
- Solunum cihazları için yeni önlem
- Açık kalması gereken yerlere alkollü içki satan marketleri de eklediler
- Son Dakika: Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Son Dakika! Bakan Koca taburcu olan hastaları açıkladı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
- 1 hafta “ücretli tatil” ilan etti!