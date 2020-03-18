Şampiyonlar mevcut puan durumuna göre mi belirlenecek? Ceferin’den açıklama

Aleksander Ceferin, ‘Mevcut puan durumuna göre birinci sırada olan takımların şampiyon ilan edilmesi’ yönündeki haberleri yalanlayarak müsabakalar tamamlanmadan herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda yaptığı açıklamada, müsabakalar tamamlanmadan mevcut puanlarla şampiyonluk ilan edilmesini istemediklerini belirtti.

“UEFA’nın liglere mevcut puan durumuna göre en çok puana sahip olan takımların şampiyon ilan edilmesi yönünde tavsiye vereceğine ilişkin yalan haberler gördüm ve duydum” diyen Ceferin, söz konusu iddiaları yalanladı.