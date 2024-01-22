Stockholm metrosu: Dünyanın en uzun sanat galerisi

İsveç başkentinin metro ağını belki de dünyanın en uzun galerisine dönüştürme fikri neredeyse 70 yıl önce ortaya çıktı. İşte Stockholm metrosu;

Seyahat etmeyi seviyor ve sanatla ilgileniyorsanız İsveç’in başkenti Stockholm’ü ziyaret etmeyi ciddi olarak düşünmelisiniz.

Metropol bu açıdan etkileyici bir üstünlüğe sahip.

Burası muhtemelen dünyanın en uzun sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. 90’dan fazla “stüdyo”dan oluşan bu metro ağına sadece tek bir “giriş bileti” ile ulaşabilirsiniz.

Stockholm metrosundaki hemen hemen her istasyon etkileyici bir sanat eseri. Üzerinde çalışmalar neredeyse 70 yıl önce başladı.

Stokholm metrosunda yeni istasyonların inşaatı 1957’de başladı. Avrupa’nın büyük bir kısmı hâlâ İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerinden kurtulmaya çalışırken, İsveç küresel çatışmadaki tarafsızlığı nedeniyle zaten refah içindeydi.

O dönemde ülkeyi yöneten Sosyal Demokratlar vergi gelirlerinden de bol miktarda kaynaklara sahipti ve böylece Folkshemmet siyasi gündemini başlattılar.

“Halkın evi” olarak tercüme edilen bu girişim, İsveç’i bir refah devletine dönüştürdü ve aynı zamanda sanat sektöründe de bir patlamaya neden oldu.

Stockholm Metrosu: Herkesin erişebileceği sanat

Sanat tüm insanlar için erişilebilir olmalı ve şu anda olduğu gibi yalnızca kültürel ve her şeyden önce parasal seçkinlere mahsus olmamalıdır.

Böylece şehir, yeni Stockholm metro istasyonlarını benzersiz açık hava galerilerine dönüştürmeleri için sanatçıları görevlendirdi.

Şu anda 110 kilometre uzunluğundaki metro ağı, özellikle bu dönemde, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak Stockholm’ün banliyölerine taşınan birçok insana ulaşabilmek için büyük ölçüde genişletildi.

Hükümet, tüm bu insanların aynı zamanda sanattan da keyif almasını istedi ve bu nedenle Stockholm metrosunun birçok istasyonunu benzersiz tapınaklar haline getirmek üzere görevlendirdi.

Artık ağın kalbi olan T-Centralen, 1957’de bu eşsiz yenilenmenin gerçekleştiği ilk istasyondu.

Her gün yaklaşık çeyrek milyon insan buradan yolculuk ediyor.

On yıllar boyunca 90’dan fazla istasyonda duvar resimleri, heykeller, mozaikler ve enstalasyonlar da dahil olmak üzere sanat eserleri yaratıldı.

Neredeyse 70 yıllık sanat tarihine bir yolculuk

Stockholm metrosunda yapılan bir yolculuk aynı zamanda neredeyse 70 yıllık İsveç sanat tarihine yapılan bir yolculuk anlamına geliyor.

Ve eserler sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda çoğu zaman yaratıldıklarında hakim olan zamanın ruhunu anlayabileceğiniz bir mesaj da aktarıyorlar.

Solna istasyonunun tavanı kıyamet kırmızısı renkte parlıyor ve neredeyse bir kilometre boyunca duvarlarda bir orman görülebiliyor.

1975 yılında sanatçılar, İsveç ormanlarının hızla azalmasına ve kırsal alanların nüfusunun düşmesine dikkat çekmek istedi.

Stockholm metrosunun çeşitli istasyonlarında, eserlerin yaratıldığı sırada sanatta hangi hareketlerin ve fikirlerin dolaştığını da görebilirsiniz.

Burada kendilerini ölümsüzleştiren sanatçıların pek çoğu, metro istasyonlarındaki çalışmalarıyla ulusal ve hatta dünya çapında tanındı.

Ve tabii ki dünyanın muhtemelen en uzun sanat galerisi her zaman güncel kalıyor. Bazen uygun görülmesi halinde eski eserlerin yerini yenileri alır.

Şehrin resmi turizm web sitesi, Stockholm metrosundaki hangi istasyonların özellikle ziyaret etmeye değer olduğuna dair size çok iyi bir genel bakış sunuyor.

Sitede bir turistin mutlaka görmesi gereken 14 tren istasyonu listeleniyor.

Metronun resmi internet sitesine göre, 75 dakika geçerli olan tek yön biletin fiyatı şu anda 42 İsveç kronu, yani 3,70 avroya denk geliyor.

Dünyada 90’dan fazla sanat galerisini aynı anda bu kadar ucuza gezebileceğiniz başka bir yer muhtemelen yok.

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