Şehir yönetimi hükümetten 6 bin daha fazla ölüm açıkladı!

Ülkede algının en yoğun görüldüğü Madrid’de toplam 59 bin 199 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 684 olarak kayda geçti.

Ancak cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak Sağlık Bakanlığının verilerinin çok üzerinde rakamlar açıklayan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 14 bini geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin Madrid’de yaklaşık 6 bin daha fazla ölüm olduğunu savunması tartışma yarattı.

Bu arada Madrid Belediyesi, kent merkezindeki Alcala Kapısı’na yas bayrağı asarak, anma töreni düzenledi.

Madrid gibi Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığından daha yüksek veriler açıklıyor.

“Koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı hiçbir zaman bilinmeyecek”

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet yetkilileri ise resmi kayıtlara sadece test yapılanların girdiğini vurgulayarak, “Kovid-19’dan ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinmeyeceğini” ifade ediyor.

Bu arada basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, “Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ama halen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden olağanüstü hali 15 gün daha uzattık. Bu hastalığı yendikten sonra sağlık sistemimizi yenileyeceğiz. Şu anda tamamen salgınla mücadeleye odaklanmış durumdayız.” dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs’a kadar uzatan hükümet, gelecek pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla, kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin verdi.