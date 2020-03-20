Semt pazarları kaldırılacak mı? İmamoğlu yeni önlemleri açıkladı

İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları yeni kararları açıkladı. Bunun uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci olduğunu belirten İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının sonlandırılacağını belirtti, diğer saatlerde de toplu taşıma seferlerinin azaltılacağını iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak bugün kurmaylarıyla sanal toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda alınan kararları daha sonra canlı yayında kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, sözlerine “Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadesiyle başladı.

Tedavisi süren hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ettiğini belirten İmamoğlu, devamında şunları kaydetti:

Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz. Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık. Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Tüm araçlar dezenfekte edilecek

İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz. Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul’un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım. Zaten hizmet sektörünün de durmasından yola çıkarak, cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz.

‘İşe gidiş-dönüş saatleri dışında otobüs seferleri azaltılacak”

Ulaşım stratejimizde de bazı değişikler yapacağız. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı. Hem buna paralel olarak hem de kent içindeki mobilindeydi mümkün olduğunca azaltmak adına seferlerimizde bir miktar kısıtlama olacak. Yeni tarifeler istasyonlarımız ve sosyal medya aracılığıyla siz vatandaşlarımıza duyurulacak. Lütfen bu duyurularımızı takip edin.

Burada özellikle risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda yüzde 70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğunca sıfırlamamız lazım. Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Belediyemizi ilgilendiren bir ihtiyacınız olursa, lütfen çağrı merkezimizi arayın. Dayanışma için yanınızdayız. Bu süreçte hastalığın bulaşmaması çok önemli. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım.

‘Koronavirüse özel 35 ambulans donatıldı’

Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı korumaya ve öncelemekte devam edeceğiz. Hayatları pahasına sağlığımız için çalışan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi iletiyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak adına sağlık müdürlüğümüzle koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Ulaşımı bedava haline getirmiştik. Bu kapsamda halkımıza duyurmak isterim ki; İBB’nin de 35 adet ambulansı, bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak. Bu anlamda inşallah eksiksiz bir süreci hep birlikte İstanbul’a hediye ediyor olacağız.

Semt pazarlarının durumu

Semt pazar yerleri ile ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak. İlçe belediyelerimiz ve diğer yetkili kurumlar, zabıtalarıyla gün boyu süreci takip edecek. Bu, tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci.

Değerli İstanbullular, bu zor günler elbet geçecek. Her şey, inanın güzel olacak. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Moralinizi yüksek tutun. Evde zaman geçirmek zorunda olduğunuz bu süreci, en iyi şekilde değerlendirin. Bol bol kitap okuyun. Aileler, çocuklarıyla hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar oynasın. Derslerini yapıyorlar zaten. Öğretmenlerimizin ilgisine teşekkür ediyoruz. İBB’nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız. Bunları lütfen takip edip. Sakın canınızı sıkmayın. Önce sağlığınızı koruyun. Birbirinize göz kulak olun. Birbirinizi koruyun ve uyarın. Kol kola, omuz omuza, dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağız. Dünyaya örnek bir mücadele verelim. Bundan sonra da dünyanın birçok sorunu çözmesi konusunda örnek bir süreci, inşallah ders alarak, bütün dünya olarak yaşayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah, hepinizi korusun.”