Serdar Akinan’ın iddiasına AFAD’dan yalanlama

Gazeteci Serdar Akinan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesi Elazığ’ı ziyareti sırasında enkaz altından kurtarılan bir depremzedenin bekletildiğini ileri sürdü. AFAD Başkanı ise iddiayı yalanladı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan’ın, enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin bir Twitter kullanıcısının sorusuna yanıt verdi.

Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“Kesinlikle doğru değil, vatandaşlarımızı kurtarırken tek önceliğimiz onların can güvenliğidir. Diğer enkaz alanında iken haber geldi bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı. UMKE ekipleri hastaya damar yolu açtı. Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat bende enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir Arama Kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz. Ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, -8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar anca saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın.”

Serdar Akinan, katıldığı televizyon programında, afet alanını gezdiği sırada kurtarılan yaralı bir depremzedenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazın olduğu alana gelene kadar bekletildiğini iddia etmişti.

Serdar Akinan için suç duyurusu

Bu arada Elazığ Valiliği Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.