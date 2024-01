Dünyanın en güvenli havayolları: 2023 sıralaması açıklandı

Dünyanın en güvenli havayolları 2023 yılı değerlendirmesinde bir önceki yıla göre bazı değişiklikler görülüyor.

Jet Uçağı Kaza Veri Değerlendirme Merkezi’nin (JACDEC) yıllık analizini yayınlamasından bu yana 2023 yılı, hava yolculuğu için şimdiye kadarki en güvenli yıllardan biri oldu.

Havacılık dergisi Aero International’da yer alan değerlendirmeye göre 2023’te toplam 124 kişi uçak kazalarında hayatını kaybetti.

Yeti Airlines’a ait ATR 72-500 uçağının 15 Ocak 2023’te Nepal’de 72 ölümle sonuçlanan kazası, geçtiğimiz yılın en kötü havacılık kazasıydı.

Bu trajik kazaya rağmen en büyük ve en tanınmış havayollarının çoğu ölümcül kazadan kurtuldu. 2023’ün en güvenli havayolları sıralamasında, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen havayolları önde gidiyor ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir hava yolu da zirvede yer alıyor.

Emirates 2023’ün en güvenli havayolu şirketi

Emirates Havayolları, 2023 yılının en güvenli havayolları sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen havayolu yüzde 94,42’lik etkileyici bir risk endeksine ulaştı.

Geçen yıl Etihad Havayolları listenin başında yer almıştı. Ancak boyut değişikliği ve daha az uçuş nedeniyle artık en büyük 25 havayolu arasında temsil edilmiyor ve bu nedenle JCDEC sıralamasında dikkate alınmadı.

Yıllardır istikrarlı bir şekilde ilk 5’te kalmayı başaran Hollandalı havayolu KLM, sıralamada bir sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Onların arkasında da sıralamada yükselen Avustralyalı Qantas yer alıyor.

Sıralamada birkaç düşük maliyetli havayolu şirketi var

Dünyanın en güvenli havayollarının 2023 sıralamasında “düşük maliyetli havayolu” olarak adlandırılan altı havayolu bulunuyor: ABD’den Jetblue, Spirit ve Southwest’in yanı sıra Avrupa’dan Easyjet, Ryanair ve Wizz Air de listede.

Dünyanın en güvenli havayolları: İlk 10

Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), risk endeksi: 94,42

KLM (Hollanda), risk endeksi: 92,97

Qantas Airways (Avustralya), risk endeksi: 91,14

Easyjet (İngiltere), risk endeksi: 91,08

Jetblue Airways (ABD), risk endeksi: 91

Singapur Havayolları (Singapur), risk endeksi: 90,99

Spirit Airlines, (ABD), risk endeksi: 90,7

Ryanair ( İrlanda ), risk endeksi: 90,67

Southwest Airlines (ABD), risk endeksi: 90,07

Air Canada ( Kanada ), risk endeksi: 89,72

JACDEC metodolojisi ve değerlendirme kriterleri

JACDEC’in güvenlik değerlendirmesinin temeli, bir havayolu şirketinin “Gelir Yolcu Kilometresi” (RPK), yani ticari olarak uçulan yolcu kilometresi ile ilgili kaza geçmişidir.

Yalnızca en yüksek trafik hacmine sahip 25 havayolu dikkate alınır. JACDEC veritabanı, dünya çapındaki havacılık otoritelerinin kamuya açık raporlarına dayanarak analiz edilen 30.000’den fazla olay ve kazayı içermektedir.

Her olay ciddiyetine göre derecelendirilir. Toplam uçak kayıplarının yanı sıra (ölümlü ve ölümsüz) ciddi olaylar da kaydedilmekte.

Bunların mutlaka klasik anlamda kaza olması gerekmez; aynı zamanda yakın çarpışmalar veya riskli durumlar da olabilir.

Bir olayın reyting üzerindeki etkisi zamanla azalır. 30 yıl sonra bir kazanın artık derecelendirme üzerinde hiçbir etkisi kalmıyor. Listedeki değişiklikler söz konusu şirketlerin artık güvende olmadığı anlamına gelmiyor.

JACDEC değerlendirmesi aynı zamanda kontrol otoritelerinin kalitesi, yerel havacılık altyapısının durumu, hava durumu etkileri, filo yaşı ve rota profili gibi faktörleri de hesaba katıyor.

Bu amaçla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gibi kurumların verileri kullanılıyor.

Ortaya çıkan sıralama, teorik olarak elde edilebilecek yüzde 100’lük en iyi değere dayanmaktadır; bu değerde her kaza, her ölüm, her yaralanma, her olay ve risk faktörü, bir havayolunun risk endeksini azaltır.

Kapsamlı ve ayrıntılı metodolojiye rağmen uçuş emniyetinin değerlendirilmesinde sınırlamalar vardır.

Uçuş ekibi becerileri veya özel bakım hususları gibi bazı önemli alanlar yalnızca sınırlı ölçüde kapsanabilir.

Ayrıca, güvenlik değerlendirmesi geçmiş verilere dayanmaktadır ve bu nedenle mevcut tüm değişiklikleri ve iyileştirmeleri gerçek zamanlı olarak yakalayamamaktadır.

Airlineratings.com’a göre dünyanın en güvenli havayolları

JACDEC’e paralel olarak Airlineratings.com da yıllık güvenlik sıralaması yayınlıyor. Her havayolu en fazla yedi yıldız elde edebilir.

JACDEC’in aksine, Airlinesratings.com yalnızca en büyük 25 havayolunu değil, toplam 385 havayolunu da hesaba katıyor.

Değerlendirme, geleneksel güvenlik kriterlerinin ötesine geçen kapsamlı bir analiz yoluyla gerçekleştirilir.

Portalda, çarpışma ve pilotla ilgili ciddi olay verilerinin yanı sıra ICAO ve IATA güvenlik uyumluluğu inceleme prosedürlerine dayalı değerlendirmenin yanı sıra, COVID-19 uyumluluğu ve filo yaşı da yer alıyor.

Air New Zealand ( Yeni Zelanda )

Qantas Havayolları (Avustralya)

Virgin Avustralya (Avustralya)

Etihad (Birleşik Arap Emirlikleri)

Katar Havayolları (Katar)

Emirlikleri (Birleşik Arap Emirlikleri)

All Nippon Havayolları ( Japonya )

Finnair ( Finlandiya )

Cathay Pasifik (Hong Kong)

Alaska Havayolları (ABD)

SAS ( İsveç )

Kore Havayolları (Güney Kore)

Singapur Havayolları (Singapur)

EVA Air (Tayvan)

British Airways (İngiltere)

Türk Hava Yolları (Türkiye)

TAP ( Portekiz )

Lufthansa/İsviçre Grubu (Almanya ve İsviçre )

KLM (Hollanda)

Japonya Havayolları (Japonya)

Hawaii Havayolları (ABD)

American Airlines (ABD)

Air France (Fransa)

Air Canada (Kanada)

Birleşik Havayolları (ABD)

