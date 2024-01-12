En dakik havayolları: 2023’ün en iyi 10’u

Gecikmeler, hoş olmayan yolcular veya iptaller: Medya, havayolları hakkında haber yaparken genellikle olumsuz yönlere odaklanıyor. En dakik havayolları sıralaması ise bunun tam tersi.

Havacılık analiz şirketi Cirium, 2023 yılı rakamlarını değerlendirerek en dakik havayollarının sıralamasını oluşturdu. Belki bu istatistikler size bir sonraki yolculuğunuzun sorunsuz geçeceğine dair umut verecektir.

Avianca dünyanın en dakik havayolu şirketi

Şaşırtıcı bir şekilde Avianca Havayolları, 2023 verilerine göre ölçülen dünyanın en dakik havayolları sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Kolombiyalı havayolu, korona salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan uçuş kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu.

Ancak yeniden yapılanma ve basitleştirilmiş bir iş modeli sayesinde havayolu geçen yıl şaşırtıcı bir şekilde zirveye çıkmayı başardı.

2023 yılında Cirium’un Amerika ve Avrupa’da 25 ülkede 75 destinasyondan oluşan ağ genelinde takip ettiği 213.039 uçuşta ortalama yüzde 85,73 zamanında kalma oranını korumayı başardı.

Bir uçuşun kapıya en fazla 15 dakika geç gelmesi “zamanında” olarak kabul edildi.

İkinci sırada, yüzde 85,51 dakiklik oranıyla az farkla geride kalan, 2022’de birinci sırada yer alan Güney Amerikalı havayolu Azul yer alıyor.

Üçüncü sırada dünyaca ünlü havayolu Qatar Airways yer alırken, onu dördüncü sırada ABD’li havayolu Delta Airlines takip ediyor.

Iberia sıralamada beşinci sırada yer alıyor ve yüzde 84,38 ile uluslararası zirveye giren tek Avrupalı ​​havayolu şirketi.

İşte dünyanın en dakik havayolu şirketleri;

Avianca Airlines (dakiklik oranı: yüzde 85,73)

Azul (dakiklik oranı: yüzde 85,51)

Qatar Airways (dakiklik oranı: yüzde 85,11)

Delta Airlines (dakiklik oranı: yüzde 84,72)

Iberia (dakiklik oranı: yüzde 84,38)

LATAM Havayolları (dakiklik oranı: yüzde 84)

All Nippon Airways (dakiklik oranı: yüzde 82,75)

Japan Airlines (dakiklik oranı: yüzde 82,58)

Suudi Arabistan Havayolları (dakiklik oranı: yüzde 81,2)

American Airlines (dakiklik oranı: yüzde 80,61)

Cirium yalnızca küresel olarak en dakik havayollarını analiz etmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel sıralamalar da oluşturdu.

Bunlar arasında uçuş sayısı, koltuk kapasitesi ve hizmet alanı gibi belirli kriterler nedeniyle küresel sıralamada temsil edilemeyen havayolları da yer alıyor.

İspanyol düşük maliyetli havayolu Iberia Express, yüzde 84,58 zamanında uçuş oranıyla bu bölgede kazananlar podyumunda yer alıyor.

Kuzey Amerika’da Delta Air Lines (yüzde 84,72) üst üste üçüncü kez yarışı önde götürürken, Latin Amerika’da Copa Airlines (yüzde 89,46) ilk sırada yer alırken, Asya-Pasifik bölgesinde Japon havayolu All Nippon yer alıyor. Havayolları (82.) ve yüzde 0.75’lik oranla Orta Doğu ve Afrika’da en dakik olan havayolu olurken, geçen yıl da Oman Air (yüzde 92.53) oldu.

Bu rakamlara göre, küresel sıralamada Oman Air “aslında” birinci sırayı, Copa Airlines ise ikinci sırayı alacaktı, ancak sıralamanın temelindeki kriterler nedeniyle bunda hiç dikkate alınmıyorlar.

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