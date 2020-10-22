Hangi Ülkelere Uçuş Var? Test ve Karantina İstemeyen Ülkeler

Yaklaşık bir yıldır devam eden koronavirüs salgını sürecinde turizm sektörü de yavaş yavaş kendine gelirken uçuşlara açılan ülkeler her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. “Hangi ülkelere uçuş var?” ve “Test ve karantina istemeyen ülkeler hangileri?” sorusu da çokça soruluyor.

İşte seyahat edebileceğiniz ve güzel bir tatil yapabileceğiniz ülkeler;

Maldivler (Vizesiz – Karantina Yok)

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak ziyaret ettiği Maldivler 15 Temmuz’da ülkeyi turizme yeniden açtı. Ülkeye girişten önce online bir giriş formu doldurulması ve en fazla 72 saat önce yapılmış bir koronavirüs testi isteniyor. Ülkede koronavirüse yakalanmanız halinde tatiliniz sağlık durumunuz elverdiği takdirde izole bir adada devam ediyor.

Göz Atın: Maldivler Turları

Maldivler, gelen yolculara karantina uygulamayan ülkeler arasında yer alıyor.

Bulgaristan

Schengen vizesi olan Türk vatandaşları Bulgaristan’ı ziyaret edebiliyor. Bulgaristan’a girişte PCR testi istenmiyor ve karantina da uygulanmıyor. Ülkede halka açık mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu.

Bosna Hersek (Vizesiz)

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildikleri ülkeler arasında yer alan Bosna Hersek’te karantina zorunluluğu bulunmuyor. Yolculardan en fazla 48 saat önce yapılmış koronavirüs test sonuçları talep ediliyor. Bosna Hersek’te halka açık alanlarda ve toplu taşıma sisteminde maske kullanımı zorunlu.

Hırvatistan

Schengen vizesi olan Türk vatandaşları Hırvatistan’ı karantina zorunluluğu olmadan ziyaret edebiliyor. Hırvatistan tüm ziyaretçilerinden en fazla 48 saat önce verilmiş olan negatif sonuçlu PCR testi istiyor. Yolcuların varıştan önce sağlık beyanı ile ilgili bir form doldurmaları gerekiyor. Form online ortamda doldurulabiliyor. Hırvatistan’da da halka açık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu.

Kosova (Vizesiz)

Türk vatandaşları Kosova’ya vizesiz olarak seyahat edebiliyor. Kosova’da karantina ve PCR testi zorunluluğu da bulunmuyor. Ülkede maske kullanımı hakkında bir kural yok.

Makedonya (Vizesiz)

Türk vatandaşları Makedonya’ya seyahat edebiliyor. Vizesiz ülkeler arasında yer alan Makedonya’da da tıpkı Kosova gibi karantina ve koronavirüs testi zorunluluğu yok.

Karadağ (Vizesiz)

Karadağ da PCR testi ve karantina zorunluluğu olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz olarak seyahat edebiliyor. Halka açık yerlerde maske takmak zorunlu.

Rusya

Türk vatandaşları bazı kısıtlamalarla birlikte Rusya’yı ziyaret edebiliyor. Karantina istenmeyen ülkede varıştan en fazla 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep ediliyor. PCR testi içeren sağlık sertifikasının İngilizce veya Rusça olması şart. Rusça çevirinin noter tasdikli olması gerekiyor.

Halka açık alanlar ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu.

Sırbistan (Vizesiz)

Seyahate açık ülkeler arasındaki Sırbistan Türk vatandaşlarına karantina şartı uygulamıyor.

Göz Atın: Belgrad Turları

Ülkeye girişte PCR testi de talep edilmiyor. Bazı bölgelerde maske kullanımı zorunlu. Belgrad ve bazı şehirlerde yolcuların toplu taşıma araçlarında ve halka açık kapalı alanlarda maske takmaları gerekiyor.

ABD

Türk vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Ülkeye gelen yolculara 14 günlük karantina tavsiye ediliyor. PCR testi ise istenmiyor. New York’a seyahat edecek yolcuların bir adet gezgin sağlığı formunu doldurmaları gerekiyor. Form online olarak doldurulabiliyor.

Birleşik Krallık

Türk vatandaşları Birleşik Krallık’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor. İngiltere, 3 Ekim’den itibaren Türk vatandaşlarına karantina zorunluluğu uyguluyor. Ülke, ziyaretçilerinden koronavirüs testi istemiyor.

İngiltere’yi ziyaret eden yolcuların kalkıştan önce kamu sağlığı yolcu lokasyon formunu doldurmaları gerekiyor. Birleşik Krallık genelinde toplu taşıma sisteminde maske kullanımı zorunlu.

Ukrayna (Vizesiz)

Vizesiz olarak seyahat edilebilen Ukrayna, Türk vatandaşlarına karantina uygulamıyor. Karantina, son 14 gün içinde yüksek riskli ülkeleri ziyaret edenlere uygulanıyor. Türk vatandaşlarından PCR testi de istenmiyor.

Arnavutluk (Vizesiz)

Türk vatandaşları herhangi bir kısıtlama olmadan Arnavutluk’u ziyaret edebiliyor.