Türkiye Turist Sayısında Artış Yaşadı:

Türkiye turist sayısı, 2025 yılının ilk ayında önemli bir artış kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025’te Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118’e ulaştı.

Türkiye Turist Verilerinde İlk Sıralarda Yer Alan Ülkeler

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla:

• İran: 240.643 ziyaretçi (%13,62 artış)

• Rusya: 203.733 ziyaretçi (%11,64 düşüş)

• Bulgaristan: 165.792 ziyaretçi

• Almanya: 159.846 ziyaretçi (%5,41 artış)

• Gürcistan: 126.922 ziyaretçi

Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşe rağmen, İran ve Almanya’dan gelen turist sayısındaki artış dikkat çekti.

İstanbul Turizmin Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Güzel Bir tatil İçin

Türkiye turist hareketliliğinde İstanbul, %58,43 ile en fazla ziyaretçiyi ağırlayan şehir oldu. İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 268 bin 660 kişi olarak kaydedildi.

En çok ziyaretçi alan diğer şehirler ise:

• Edirne: 235.778 ziyaretçi (%10,86 pay)

• Antalya: 166.742 ziyaretçi (%7,68 pay)

Türkiye’nin Turizm Sektöründe Güçlü Başlangıç

Uzmanlar, 2025 yılında Türkiye turist sayısının daha da artmasını bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelecek turistleri artırmaya yönelik çeşitli tanıtım kampanyaları başlatmış durumda.

Küresel turizm sektöründeki toparlanma ile birlikte Türkiye’nin 2025 turizm hedefinin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri olduğu belirtiliyor.

Turizm sektörü temsilcileri, Türkiye’nin güvenli turizm uygulamaları ve uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle rakip ülkelere kıyasla avantajını koruduğunu ifade ediyor.

Bu artışın yıl boyunca devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek.