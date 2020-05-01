Seyircisiz tenis turnuvası başlıyor

Almanya’da hükûmet ve bilim kurulu ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının nasıl hafifleyeceğine dair planlar üzerinde çalışmaya devam ederken tenis maçları için 3 eyalette izin çıkmıştı.

Renanya-Palatina eyaletinde daha önceden planlanan Tennis Point Exhibition Turnuvası, yasağın hafiflemesiyle bugün başlayacak.

Koronavirüs önlemlerinin damga vuracağı turnuvada seyirci olmayacak. Sporcular sahaya farklı kapılardan girecek ve oturma yerleri eskisi gibi sahanın aynı tarafında değil sahanın iki zıt köşesinde olacak.

Sporcuların yiyecek ve içecekleri önceden paketlenmiş olacak ve kimsenin 2 metreden daha fazla yaklaşmayacağı şekilde masalarında tek yiyecekler.

Karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında sporcuların el sıkışması da yasak.