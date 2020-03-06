Balayı cenneti Seyşeller’e ne zaman gidilir? İşte en ucuz ve en pahalı dönemler

Seyşel Adaları‘nı ziyaret etmek için kötü bir zaman bulmakta zorlanacaksınız. Seyşeller kristal berraklığında turkuaz suları, bembeyaz yumuşak kumları ve yağmur ormanları ile adeta yeryüzündeki cennet. Tenha adalar ve şaşırtıcı deniz yaşamı da ülkeyi cazip kılan güzellikler.

Yıl boyunca elverişli hava koşulları ile (her gün güneşli, sıcak, tropikal günler), Seyşeller’e gitmek için gerçekten kötü bir zaman yok. Ancak bu güzel ülkeyi ziyaret etmek için en iyi dönemler de var. Bunlar Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım ayları.

Seyşeller’de geçireceğiniz zamanda neler yapmak istediğinizle ilgili olarak bazı dönemler diğerlerine göre size daha uygun olabilir.

İster başkent Victoria’nın bulunduğu Mahé adasında kültürel olarak daha canlı bir tatil umuyor olun, ister lüks Félicité’de konforlu bir tatilin tadını çıkarmayı isteyin. İlkbahar ve sonbaharda en uygun hava koşullarını bulacaksınız.

Seyşeller’e gitmek için en uygun ay

Sezon ne olursa olsun Seyşeller’de hava sıcaklığı nadiren 23 derecenin altına düşer, ortalaması ise 27’dir. Bu harika iklim için ülkenin ekvatora yakınlığına teşekkür edebilirsiniz. Dünyadaki birçok turizm destinasyonunda yüksek sezonlar olduğu gibi Seyşeller’de de yüksek ve düşük sezonlar var, havalar hep iyi olsa da. Aralık-Nisan arası yüzde 80’e ulaşan nem oranı Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım dönemlerinde daha düşük olur ve bu tatilcilerin en çok sevdiği durumlardan biridir. Aralık, Ocak ve Şubat ayları aynı zamanda yağmurların görülebildiği aylar. Bu dönemde de deniz turizmi sekteye uğramıyor çünkü ne kadar yağmur yağarsa yağsın hava hep 23 derecenin üzerinde.

Bu ideal aylarda Seyşeller Otelleri konuklara çok daha iyi fiyatlarla rezervasyon yapma fırsatları sunuyor.

Nem oranının en düşük ve havanın en kuru olduğu Mayıs ayında güneydoğu rüzgarları, sörf, yelken ve rüzgar sörfü için en uygun koşulları sunarken, aynı rüzgarlar havayı da bir nebze serin hale getiriyor. Rüzgarların etkisiyle deniz biraz daha dalgalı olduğu için Mayıs ayı en ucuz dönemdir. Eylül ayı da fiyatların düştüğü aylardan biri. Ortalama 27 derece olan eylül ayında yağmur görme olasılığınız diğer aylara göre biraz daha yüksek.

Haziran ayı da kalabalıklardan arınacağınız uygun fiyatlı dönemler arasında Sadece birkaç gün şiddetli muson yağmurları ve 27 ila 29 derece arasındaki ortalama sıcaklıklar Haziran ayında sizleri bekliyor. Deniz suyu da ortalama 27 derece civarında olduğu için denize girmenize engel bir durum yok.

Seyşeller’i Ziyaret Etmek İçin En İyi Sezon

Seyşeller‘e gitmek için yılın en iyi zamanı ilkbahar ve sonbahardadır. Çoğu tatilci kendi ülkelerinin yaz aylarında seyahat etmeyi tercih ettikleri için Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ülke biraz daha kalabalık olabiliyor. İlkbahar veya erken sonbahar gezginlere daha az nem, az yağmur ve daha az turist için mükemmel bir yer dönem sunuyor.

Başka bir avantaj: Bu zamanlar, otellere, restoranlara ve bölgedeki cazibe merkezlerine ve deneyimlere daha uygun fiyatlar ile ziyaretçilere en iyi fiyatları sunar. Ayrıca, en popüler adalardan birinde (La Digue, Praslin ve Mahé) kalacak bir yer bulmakta zorlanmayacaksınız.

İlkbahar: Denizler daha sakin, havalar ılık ve kuzeybatı ve güneydoğu rüzgarları tatlı esintiler sunar. (Paskalya tatilinde yoğun olabilir)

Seyşeller’e gitmek için en ucuz zaman

Seyşel Adaları’nı ziyaret etmek, çoğu gezgin için bir olmazsa olmazdır. Hint Okyanusu’nun yüce bir bölümünde tenha bir konuma ulaşmak kolay değil ve uzun bir yolculuk gerekiyor. Neredeyse bütün bir yıl boyunca mükemmel hava koşulları, pırıl pırıl berrak turkuaz suları, bakir, fotoğraflanmaya layık plajlar, yemyeşil yağmur ormanları, hepsi Seyşeller’de.

Tüm bu güzellikler için giderlerinizi azaltmanın en iyi yolu, ziyaret etmek için en ucuz zamanı seçmektir. Seyşeller’e gitmek için en ucuz zaman Mayıs ve Eylül aylarıdır. İster izole bir plaj kulübesinde kalmayı isterse de özel bir adada 5 yıldızlı bir tatil köyünün lüksünü isteyin, söz konusu aylar rüya otelinizi erişilebilir hale getirebilir . Sadece bu da değil, bu zamanlar aynı zamanda kaliteli (ve düzenli) yemeklerin yanı sıra tekne turları ve aktiviteleri için harika fiyatlar sunuyor.

Balayı için Seyşeller’i ziyaret etmek için en iyi zaman

Balayı geçirmek için en ideal ülkelerden biri Seyşeller. İlk romantik plaj yemeğinin tadını çıkarmak istemeyen var mı? Kalabalık olmadan harika havanın tadını çıkarmayı umuyorsanız, Seyşeller’de Balayı için en iyi zaman Mayıs ayıdır. Hem bunaltıcı nemden kurtulacaksınız hem de kart borcunuz aşırı şişmeyecek. Başka bir bonus: bu ay boyunca çok az yağmur olasılığı var. Sırılsıklam olsanız bile bu sadece birkaç dakika sürecek. Seyşeller’deki fırtınalar hızlı ve şiddetli. Birçoğunun dediği gibi, “eğer yağmur hoşunuza gitmiyorsa 10 dakika bekleyin.” Bu ay boyunca rüya otelinizi bulmak daha kolay ve cennette yapabileceğinizi umduğunuz tüm aktiviteleri (şnorkel, yürüyüş, dalış, balık tutma ve yelken gibi) yapabileceksiniz.

Praslin Adası, Balayı için Seyşeller’deki en iyi ada olarak seçildi, bu nedenle konaklama aramanızı burada başlatmanızı öneririz. Bununla birlikte, popüler Mahé (ana ada) ve güzel La Digue, ikinci ve üçüncü sırada geliyor.

Mayıs ayı planlarınıza uymuyorsa Nisan, Haziran, Eylül ve Ekim, iyi hava koşulları sunan diğer seçeneklerdir.

Seyşeller’e Gitmek İçin En Kötü Zaman

Aslında Seyşeller’e gitmek için kötü bir zaman yok. Bu lüks takımadalar yılın her döneminde güzeldir. Ortalama sıcaklık 27 santigrat derecedir. Ve yağışlı mevsimde bile yağmurdan birkaç dakika sonra yoğun güneş sizi ısıtmaya devam edecek.

Balayı bütçenizi biraz kısmak istiyorsanız Şubat ayında Seyşeller’de balayı yapmayı fazla düşünmeyin. Çünkü Şubat ziyaret etmek için en pahalı zamandır. Bunu iki yüksek turizm sezonu takip ediyor: Aralık-Ocak (Noel ve Yeni Yıl) ve Temmuz-Ağustos (yaz). Bu dönemlerde hem fiyatlar tavan yapar hem de sahiller kalabalıklaşır.