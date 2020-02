Shane Larkin ismi hakkındaki iddiaları yalanladı

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin’in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı’nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. 🤟🏽💂🏽‍♂️🤟🏽

— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) February 10, 2020