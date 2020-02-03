Show TV’den Neşeli Günler filmine garip sansür!

Show TV, Yeşilçam’ın kült yapımlarından Neşeli Günler filmini sansürledi. Filmde Şener Şen’in canlandırdığı karakterin “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” ifadeleri Show TV tarafından kesildi. Ayrıca Taksim Meydanı’ndaki sahnede “İlerici Gençlik Derneği” ifadesi kapatıldı.

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi sansüre maruz kaldı.

BirGün’de yer alan habere göre, dün akşam Show TV’de yayınlanan filmde, “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” cümlesi kesildi.

Neşeli Günlerin yayınladığı dönemin İçişleri Bakanı Milli Selamet Partili Korkut Özal idi.

Cümlenin atılması izleyenlerde şaşkınlık yaratırken bu kez de ikinci sansür hamlesi geldi.

Filmin sonlarına doğru eylem yapan ailenin çocuklarının, Taksim’de önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençlik Derneği (İGD) ifadesi kapatıldı.