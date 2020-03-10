Şi Cinping salgından sonra ilk kez Vuhan’da! Çin basını: Tehlike geçti

Şi Cinping, koronavirüsün aralık ayında görüldüğü ilk yer olan Hubey eyaletindeki Vuhan kentine gitti. Virüs salgını sonrası ilk kez şehri ziyaret eden Şi, burada sağlık görevlileriyle bir araya geldi. Çin medyası Şi’nin salgının önlenmesi adına alınan önlemleri denetlediğini aktardı. Şi, ayrıca salgınla mücadele eden herkese şükranlarını iletti.

Askeri personelle ve güvenlik güçleriyle görüşmesi planlanan Şi ayrıca salgınla mücadele için gönüllü olan vatandaşlarla ve hastalarla da bir araya gelecek.

Şi’nin ziyareti, ülkede yeni virüs vakalarında görülen düşüşün ardından gerçekleşti. Çin basınına göre ziyaret, bu bakımdan hem ülke yönetiminin salgına karşı verdiği mücadeleye güveni ortaya koyuyor hem de tehlikenin artık atlatıldığı mesajını veriyor.

Salgın süresince pek çok hükümet yetkilisi Vuhan’a gitmişti ancak ‘hâlâ risk var’ gerekçesiyle şi Cinping bugüne kadar kenti ziyaret etmemişti. Şi’nin ziyaretiyle birlikte, Çin borsalarının da yükselişe geçtiği görüldü.

Öte yandan salgının kontrol altına alındığının bir diğer göstergesi de sadece koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan geçici hastanelerin kapatılması oldu. Çinli yetkililer salgının merkezi Vuhan’daki tüm geçici merkezlerin ve sahra hastanelerinin kapatıldığını duyurdu.

Çin’de dün 19 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı bir önceki gün ise 40 olarak açıklanmıştı. Ayrıca ülkede son üç günde Hubey eylaeti dışında yeni bir koronavirüs vakasına da rastlanmadı.

Çin’de virüs tespit edilen kişilerin sayısı 80 bin 754, iyileşenlerin sayısı 59 bin 897 oldu. Çin’de iyileştikleri belirlenerek hastanelerden taburcu edilenler, evlerinde 14 gün karantinaya alınıyor.

Bugüne kadar 3 bin 136 kişi ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.