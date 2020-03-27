Sıcak hava umudunu Rus bakan da doğruladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da yeni tip koronavirüsün yayılmasını güneş ışınlarının yavaşlattığını söyledi.

Muraşko, güneşin virüsün yayılmasını engellediğini ancak Rusya’daki iklim faktörlerinin enfeksiyonu durdurmayacağını zira optimum sıcaklığın 6-8 derece arasında olduğunu söyledi.

Açıklamalarını TikTok’taki canlı yayında yapan Rus Sağlık Bakanı, “Güneş gerçekten de koronavirüsün yayılmasını engelliyor ancak bugünkü sıcaklıklar altında değil. Şu an Moskova’daki sıcaklık koronavirüsü durdurmak için yeterli değil. Bunun için optimum sıcaklık 6-8 derece arası” diye konuştu.

Muraşko, bundan dolayı mevcut iklim koşullarının Rusya’da virüsü etkisiz hale getirmeyi sağladığını henüz söyleyemeyeceklerini vurguladı.