Sıcak hava ve nem umudu! 3 farklı kaynaktan sevindirici haberler

Tsinghua ve Beihang Üniversitelerine mensup bilim adamları bu sorunun yanıtını bulmak için 21-23 Ocak tarihleri arasında en az 40 koronavirüs vakası görülen 100 Çin şehrinde 24 Ocak’taki karantina önlemlerinden önceki tahmini bulaşma sayılarını hava sıcaklığı ve nem oranlarını inceledi.

Çıkan sonuçlara göre koronavirüs taşıyan bir kişinin ortalama 2 ila 2 buçuk kişiye hastalığı bulaştırdığı tespit edildi. Ancak bilim insanlarına göre bu bulaşma değeri hava sıcaklığı ve nem oranı arttıkça düştü. Bu veri başta Türkiye olmak üzere salgınla mücadele içinde olan diğer ülkeler için de dikkat çekici. Çünkü başka uzmanlara göre de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte virüsün dış ortamda canlı kalma süresi azalıyor.

ABD araştırması: Virüs soğuk hava ve düşük nemde daha fazla yayılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir başka araştırmada da hava sıcaklığının artması sonucunda koronavirüs vakalarında azalma olacağı bulgusuna ulaşıldı. Araştırma, hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.

Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma yeni koronavirüsün dünyada en çok yayıldığı kentleri inceleyerek, bunların ortalama sıcaklığın 5-11 derece, ve rutubet oranının düşük olduğu şehirler olduğunu buldu.

Güneş ve D vitamini de önemli etken

D vitamini eksikliğinin de bizi salgın hastalıklara daha açık hale getirdiğini gösteren bazı araştırmalar var. Kış aylarında iç mekanlarda daha çok zaman geçirdiğimiz için güneşten daha az D vitamini alıyor ve daha dayanıksız olabiliyoruz. Baharın gelmesiyle insanların daha fazla güneş ışığı alabileceği ve D vitamini eksikliklerini giderebileceği tahmin ediliyor.

Prof. Ateş Kara da doğruladı: Brezilya ve Filipinler örnekleri

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kara, koronavirüsün mevsimsel özellikler göstereceğini belirterek “Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaş görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber, ancak iklim tek etken değil, lütfen evde olalım, evde kalalım” uyarısında bulundu.

Prof. Kara, pek de iyi olmayan sağlık sistemlerine rağmen Brezilya ve Filipinler’de tespit edilen vaka sayısının söz konusu ülkelerin büyük nüfusları göz önüne alındığında sınırlı kaldığını söyledi.

200 milyonu aşkın nüfusuyla yaz mevsimini yaşayan Brezilya’da koronavirüs vaka sayısı 3 binde kalırken 105 milyonluk Filipinler’de ise 803 vaka bulunuyor.