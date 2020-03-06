“Silahımı kuşanır cepheye koşarım” diyen Bahçeli ateşkesi övdü

3 gün önceki grup toplantısında “silahımı kuşanır, bayrağımı alır cepheye koşarım. Son ana kadar cephede vuruşur, Allah nasip ederse şehit olurum” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ile imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu bulduğunu açıkladı.

Bahçeli şunları söyledi:

“Moskova’daki Liderler Zirvesi’nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir. 5 Mart 2020’de Moskova’ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur.”