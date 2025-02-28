Aşk Sadece Bir An, Seyirciden Büyük İlgi Görüyor

Romantik dram türündeki Film , izleyicilerden yoğun ilgi gördü ve gişe rakamlarında istikrarlı bir yükseliş yakaladı. Filmin açılış haftasında 224.686 kişi tarafından izlenmesi, romantik filmler arasında 2025 yılının en başarılı projelerinden biri olmasını sağladı. İlk haftanın ardından gelen yoğun talep nedeniyle sinema salonları artırılarak pazar günü itibarıyla 567 salonda gösterime devam edildi.

Başrollerinde Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş’ın yer aldığı yapımda farklı dünyalardan gelen iki gencin tutkulu aşk hikâyesini konu alıyor. Rüzgar (Emirhan Çakal), özgürlüğüne düşkün bir bar çalışanıyken; Hayal (Nilsu Berfin Aktaş), varlıklı bir ailenin hukuk fakültesinde okuyan kızı olarak izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin yolları, Rüzgar’ın bir gün arkadaşına yardım etmek için taksi şoförlüğü yapmasıyla kesişiyor ve aralarında derin bir bağ oluşuyor. Ancak geçmişlerinden gelen sırlar ve aile baskıları, bu aşkın önündeki en büyük engeller olarak beliriyor.

Eleştirmenleri İkiye Böldü

Film gişedeki başarısına rağmen eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Bazı izleyiciler, filmin senaryosunun basit ve yüzeysel olduğunu öne sürerken, diğerleri Yeşilçam’ın naif duygularını yansıttığını belirterek olumlu görüş bildirdi. Özellikle başrol oyuncularının performansları ve filmin atmosferi, izleyiciler arasında tartışma konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu filmin senaryosu Aslı Zengin tarafından kaleme alındı. Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği film, duygu yüklü hikayesiyle sinemaseverleri kendine çekmeye devam ediyor.

Aşk Sadece Bir An, Rekor Kırabilir mi?

Şu ana kadar gösterdiği gişe performansıyla yılın en çok izlenen romantik filmi olma yolunda ilerleyen yapım Bir An, önümüzdeki haftalarda bu ivmeyi sürdürebilecek mi sorusu merak konusu. Yapımcılar ve sinema eleştirmenleri, filmin üç hafta daha gişede güçlü kalmasını bekliyor. Fragmanı İzlemek için;