Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2” Gişede Zirvede

Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filmi ” 7 Şubat 2025’te vizyona girdi. Film ilk gününde büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlendi ve Cuma gününün en çok izlenen filmi oldu. İzleyicilerden gelen yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler, hafta sonu için ek seansların planlanmasını gündeme getirdi. Film, ilk yapımda olduğu gibi Uğur Bayraktar’ın yönetmenliğinde çekildi ve başrolde yine Ufuk Bayraktar yer aldı. Cevahir karakterinin yeni maceralarını konu alan bu devam filmi, sinemaseverlerden tam not aldı.

İlk filmin 2021 yılında elde ettiği başarı ve izleyici kitlesi göz önüne alındığında, ikinci filmin de benzer bir ilgiyle karşılanması bekleniyordu. Nitekim, ilk gün gişe rakamları ve izleyici yorumları bu beklentileri doğruladı.

Ufuk Bayraktar’ın Ezel Dizinde ” Ramiz Dayı” Karakterinin gençliğine hayat vermesi dolayısıyla bu filmdeki karekter ile dayı arasında benzerlik kuranlar az değildi. Ramiz Dayı 2010 lu yılların fenomen karakterlerinden biriydi. Tıpkı Kurlar Vadisi Pusu İskender Ya da kendi dizisine adını veren Behzat Ç. gibi

Sinemalar, artan talebi karşılamak adına hafta sonu için ek seanslar düzenlemeyi planlıyor. İzleyicilerin, seans saatleri ve bilet temini konusunda güncel bilgilere sinema salonlarının resmi web sitelerinden veya bilet satış noktalarından ulaşmaları öneriliyor.

“Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2”, aksiyon ve dram severler için kaçırılmayacak bir yapım olarak öne çıkıyor. Yoğun ilgi nedeniyle, filmi izlemek isteyenlerin biletlerini önceden temin etmeleri tavsiye ediliyor. Film Hakkında daha fazla bilgi;