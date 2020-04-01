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Sivas Suşehri’de trafik kazası: 4 ölü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre Ramazan Hannarici’nin (24) kullandığı 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgüzel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Murathan Altun (49), ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan cesetler, Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Bu arada kazaya müdahale eden bir itfaiye eri ise ayağını demir parçası kesmesi sonucu yaralandı. İtfaiyeci olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
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