“Siyahiler daha çok ölüyor” dedi, milyonlar bağışladı

Pop süperstarı Beyonce, koronavirüs yardım çabalarını desteklemek için 6 milyon dolar (42 milyon TL) bağışta bulunacak.

Beyonce’nin kuruluşu BeyGood yaptığı açıklamada, paranın ABD şehirlerindeki küçük toplum kuruluşlarına ve akıl sağlığı hizmetlerine bağışlanacağını duyurdu.

Virüsün siyahi Amerikalılar üzerindeki orantısız etkisine vurgu yapan Beyonce “Siyah Amerikalılar, işgücünün evden çalışma lüksüne sahip olmayan temel parçalarına orantısız bir şekilde aitler ve genel olarak Afrikalı-Amerikalı topluluklar bu krizden ciddi şekilde etkilendi” dedi.

Beyonce koronavirüsün siyahileri korkutucu derecede yüksek bir oranda öldürdüğünü belirterek “Lütfen kendinizi koruyun, biz bir aileyiz ve size ihtiyacımız var” diye konuştu.