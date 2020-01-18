Siyasilerden Rahşan Ecevit mesajları

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

26 Aralık 2019’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.10’da yaşamını yitirdi.

TBMM Başkanı Şentop’tan Rahşan Ecevit için başsağlığı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şentop, Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Şentop, mesajında, “Vefat eden merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, “Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan Rahşan Ecevit için başsağlığı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Demokratik Sol Parti’nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti’nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum.”

BBP Genel Başkanı Destici’den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Destici Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Parti’nin kurucusu ve ilk genel başkanlığını da yapan Sayın Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter’dan açıklamada bulundu.

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit’in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, “Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.” ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı: Acımız çok büyük

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da AA muhabirine, Rahşan Ecevit’in bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi gördüğünü ve saat 21.20 sularında hayatını kaybettiğini aktardı.

“Acımız çok büyük.” diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti.

Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda CHP’li milletvekili ve yönetici başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca’dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e, Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.”

KKTC Başbakanı Tatar’dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA), 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için “Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Tatar, Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başbakan Tatar, mesajında, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in muhterem eşleri Rahşan Ecevit’in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum.”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Rahşan Ecevit’in vefatı nedeniyle Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadesine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e, Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Akşener, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.