Skandal açıklamaların ardından Tekinoktay’dan tepki: Cevap verin

Twitter hesabından açıklama yapan Tekinoktay’ın mesajları şöyle;
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun prim skandalıyla ilgili iddiaları sonrası hala resmî bir açıklama yapılmamış olması büyük talihsizliktir.
1-İddiaların her geçen gün başka bir boyuta gelmesinden tüm spor kamuoyu ve camiamız büyük rahatsızlık duymaktadır.
2-Cumhuriyet tarihinden eski, bir asırdan fazla geçmişi olan bu güzide kulübün tarihine olduğu kadar geleceğine karşı da sorumluluklarınız var.
Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Sayın BJK Yönetim Kurulu üyeleri gereken cevabı verin.
3-Bu iddialara karşı cevap verilmeyen her bir dakika Türk sporuna yüz yıldır örnek olmuş camiamıza zul gelmektedir.
Saygılarımla,
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun prim skandalıyla ilgili iddiaları sonrası hala resmî bir açıklama yapılmamış olması büyük talihsizliktir.
1-İddiaların her geçen gün başka bir boyuta gelmesinden tüm spor kamuoyu ve camiamız büyük rahatsızlık duymaktadır.
— Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) April 8, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Koronavirüs salgını da ne ki? İsveç’te hayat aynı şekilde devam ediyor
- Almanlar artık bunu konuşuyor: Merkel ile bir dönem daha
- Son Dakika: 6 yerleşim yerinde karantina bitti
- Baba (96) oğul (65) virüsü yenip taburcu oldular
- Koronavirüs aşısı için Mayıs ayı ümidi
- MS Braemar operasyonu: İngiltere’den Küba’ya bir teşekkür daha
- Yoğun eleştirilerden sonra test kapasitesini artırıyorlar
- İmamoğlu en çok vaka olan 3 ilçeyi açıkladı
- Muharrem İnce’den Erdoğan’a: 7 maaşınla hediye edemeyeceğine göre…
- Ali Nesin: Duraklama başladı, gerileme dönemi yakındır