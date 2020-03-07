Okyanusta şnorkelle dalış için dünyanın en iyi yerleri

Su altındaki büyüleyici yaşamı en yakınından görmek isteyenlerin tercihi olan şnorkelle dalış için dünyanın birçok noktasında harika yerler var. İster acemi ister deneyimli bir şnorkelçi olun, büyüleyici su altı yaşamına şahit olacak birçok yer var. Tek ihtiyacınız mercan resiflerinin güzelliğini ve dalgaların altında gelişen ilgi çekici yaratıkları deneyimlemek için bir maske, şnorkel ve palet. Maldivler’de denizi manta ışınları ile paylaşmaktan, Dominik Cumhuriyeti’ndeki kambur balinalara kadar dünyanın en iyi şnorkelle dalış noktalarını sizler için derledik.

Baa Atolü, Maldivler

Hindistan’ın güneybatısında yer alan Maldivler, dünyanın en güzel adalarından birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Bin 200 mükemmel mercan adası, yüzlerce canlı türüne ve köpekbalıkları, ahtapot ve manta ışınları dahil olmak üzere diğer deniz hayvanlarına ev sahipliği yapan akuamarin suları ile çevrilidir. UNESCO Biyosfer Rezervi olan Baa Atolü, Maldivler’in 26 coğrafi atollerinden biridir. Hint Okyanusu’ndaki en büyük mercan kayalığı gruplarından biri olan Baa Atolünde ünlü manta ışınlarını haziran-kasım arasında görebilirsiniz.

Yüzlerce manta ışınları ve balina köpekbalıkları, bu mevsimde atolün bazı koylarında bol miktarda bulunan planktondan beslenmek için burada toplanıyor. Hanifaru Körfezi, bu büyüleyici deniz canlılarıyla karşılaşmanız en muhtemel olan küçük adalar topluluğu arasında olduğu için, en iyi bilinen yer.

Maui, Hawaii ABD

Yemyeşil Maui adası, eşsiz bir deneyim sağlayan lav kayalarına ve koylarına sahip. Adanın plajlarında şnorkelle yüzebilir veya deniz kaplumbağalarını ve mercan oluşumlarını görmek için popüler resifleri görebilirsiniz. Ahihi Kinau Doğal Alan Rezervi yeni başlayanlar için denizaltı hayatının tadını çıkarmak için mükemmel bir yer. Maui kıyılarına birkaç mil uzaklıktaki yarı batık, hilal şeklinde bir kaldera olan Molokini Krateri, müthiş bir görüş mesafesine sahip sakin sulara sahip. Burada, kraterin kollarında gökkuşağı balıkları, keşiş fokları ve deniz kaplumbağaları ile yüz yüze gelebilirsiniz.

Isla Holbox, Meksika

Meksika’da turistlerin en çok ilgisini çeken yerler şüphesiz Cancun ve Tulum. Ancak Meksika Körfezi’ndeki Yucatan Yarımadası’nda yer alan Isla Holbox adası balina köpekbalıklarıyla yüzmek isteyenlerin son yıllarda tercih ettiği en güzel yerlerden biri haline geldi. Balina köpekbalıkları yaz aylarında planktonlarla beslenmek için yüzeye yaklaşıyor. Los Holbox adasında deniz kaplumbağaları, mantalar ve yunuslarla da karşılaşabilirsiniz.

Silver Bank, Dominik Cumhuriyeti

Kambur balinaların yanında şnorkelle dalış hayal ettiyseniz, Dominik Cumhuriyeti’nin 80 mil kuzeyindeki Karayip Denizi’ndeki Silver Bank tam aradığınız yer. Bu karizmatik megafauna, Silver Bank’ın batık kireçtaşı platosunun sıcak, sığ sularına Aralık-Nisan döneminde göç ediyor. Bu dönemde kambur balinaların çiftleşme, yavrulama ve yavrularını büyütme süreçlerini gözlemleyebilirsiniz. Silver Bank, kambur balinaların yaşam alanlarında şnorkelle yüzmeye izin verilen dünyadaki sadece üç yerden biri.

Bora Bora, Fransız Polinezyası

Berrak suları, saf beyaz kum plajları ve su üstü bungalovlarıyla ünlü Bora Bora’da vatozlara yaklaşmak için birçok fırsat sizi bekliyor. İnsanlara büyük ilgi gösteren bu canlılara yaklaşmaya çaba sarfetmenize gerek bile yok. Sadece üzerilerine doğru hızlıca yüzmemeye ve uzun kuyruklarına basmamaya dikkat edin. Bora Bora’da insan dostu vatozların dışında bir dizi kaplumbağa ve renkli resif balığı ile birlikte köpekbalıkları da yaşıyor.

Isla del Coco, Kosta Rika

Kosta Rika’nın Pasifik kıyısına 340 kilometre uzaklıktaki Cocos Adası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve Doğu Pasifik’te tropikal yağmur ormanlarına sahip tek adadır. Eski bir volkanik dağın tepesinde yer alan bu ada, yüzlerce yıl önce korsanlar için eski saklanma yeri olarak “Treasure Island” olarak adlandırılmıştır ve bugün doğal hazineleri ile ünlüdür. Adanın zümrüt suları, volkan tünelleri, mağaraları ve mercan kayalıkları arasında gelişen muhteşem deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Cocos Adası, manta ışınları, moray yılan balığı, şişe burunlu yunuslar, balina köpekbalığı ve çekiç kafalı köpekbalığı gibi türleri görmek için şnorkelle dalışa uygun en güzel yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Los Cabos, Meksika

Meksika’nın Baja Yarımadası’nın güney ucunda yer alan Los Cabos, Pasifik Okyanusu kıyıları ve Cortez Denizi arasında yer alıyor. Doğu Cape’de, Kuzey Amerika’daki üç mercan resifinden birine sahip olan UNESCO Dünya Mirası Listesindeki korunmuş bir Ulusal Deniz Parkı olan Cabo Pulmo bulunmakta. Cabo Pulmo’nun canlı resifinde 800 tür deniz canlısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu “Dünya Akvaryumu” papağan balıkları, melek balığı, kızböcekleri, yunuslar, köpekbalıkları ve balinaları şnorkelle dalış ile görmek için muhteşem bir yer.

Komodo Ulusal Parkı, Endonezya

Komodo Ulusal Parkı, Java’nın doğusuna doğru uzanan volkanik adalar zinciri olan Lesser Sunda takımadaları boyunca merkezi bir konumda yer almaktadır. 1980 yılında Komodo Ejderi’ni korumak için kurulan Park, altı yıl sonra UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Bu eşsiz kertenkeleleri vahşi doğada görebileceğiniz beş adadan biri olarak Milli Park çok dikkat çekiyor, ancak çevredeki sular göz ardı edilmemeli. 30 yıldan uzun bir süredir korunan statüye sahip olan resifler, dugonglar, manta ışınları, köpekbalıkları ve 1000’den fazla tropikal balık türü de dahil olmak üzere bol miktarda egzotik denizaltı yaşamı sunuyor.