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Solunum cihazları için yeni önlem

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık." dedi.

NationalTurk 26/03/2020
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