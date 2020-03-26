EkonomiGündemManşetSon Dakika
Solunum cihazları için yeni önlem
Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık." dedi.
Ayrıntılar birazdan.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Solunum cihazları için yeni önlem
- Açık kalması gereken yerlere alkollü içki satan marketleri de eklediler
- Son Dakika: Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Son Dakika! Bakan Koca taburcu olan hastaları açıkladı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
- 1 hafta “ücretli tatil” ilan etti!
- Son Dakika! Fenerbahçe’den korona virüs açıklaması: Bir futbolcuda….
- 2 ülkeye ateş püskürdü! “Salgının boyutunu gizlediler”
- Son Dakika! Futbol dünyasında bir pozitif vaka daha
- Virüs kraliyet ailesinde! Prens Charles’ın sağlık durumu hakkında ilk bilgiler