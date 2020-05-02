Somut normalleşme: Turizm hareketi yüzde 40 arttı!

Koronavirüs salgınının çıkış yeri Çin’de salgının kontrol altına alınması ve tedbirlerin hafifletilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde seyahat hareketliliği de arttı.

Çin’in internet devi Baidu Inc (BIDU) verilerine göre memleketlerinin dışına seyahat edenlerin sayısı İşçi Bayramı hafta sonu başlangıcında, 4 Nisan’daki Mezar Süpürme tatilinin ilk gününe kıyasla %40 arttı.

Çin’in her yıl en yoğun turizm dönemlerinden biri olan beş günlük tatilde seyahatteki artış, koronavirüs salgını nedeniyle işleri tamamen duran turizm sektörüne biraz olsun nefes aldırdı.

Turizmdeki ani artış özellikle Wuhan, Pekin, Dalian, Tianjin ve Jinan’dan çıkışlarda yaşandı.

Yetkililer yerel ekonomileri canlandırmak amacıyla Pekin’deki Yasak Şehir de dahil olmak üzere yüzlerce gezi noktasını yeniden açtı.

Çin kültür ve turizm bakanlığına göre, ülke 1 Mayıs’ta 23 milyondan fazla yerli turist kaydetti. 2019 1 Mayıs’ta ise bu rakam 67 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Baidu’ya göre tatil sırasında en popüler gezi noktası olan doğudaki Hangzhou kentindeki Batı Gölü’nde, 1 Mayıs’ta geçen yılki sayıların üçte birinden daha az olan 183.700 ziyaretçi kaydedildi.

Salgının çıkış noktası Hubei eyaleti ise diğer eyaletlerden daha az ziyaretçi aldı. Hubei yetkilileri 1 mayıs tatilinde geçen yıla göre turist sayısının yüzde 87, turizm gelirlerinin ise yüzde 95 düştüğünü duyurdu.