Son Dakika: İran’da düşüş devam ediyor

İran 13 Mart’ta 85 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. O tarihten bu yana günlük en düşük ölüm sayısı bugün kaydedildi.

Ülkede 11 Nisan’da 125 ölüm bildirilmiş, daha sonraki günler sırasıyla 117, 111, 98, 94 ve 92 şeklinde düşmeye devam etmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1499 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 958’e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 79 bin 494’e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 563 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 1835 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 54 bin 64 olduğunu ifade etti.