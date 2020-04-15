Son Dakika: 115 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında 15 Nisan gününe ait verileri açıkladı.

Son 24 saatte 115 kişi daha hayatını kaybetti ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 518’e yükseldi.

34 bin 90 kişiye test yapılırken bunlardan 4 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye’de toplam vaka sayısı 69 bin 392 oldu.

Bin 862 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken entübe hasta sayısı ise bin 52.

Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 875 kişi daha iyileşerek taburcu oldu. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 674’e ulaştı.

Türkiye’de yapılan toplam test sayısı ise 477 bin 716 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı tweetinde “Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.