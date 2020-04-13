Son Dakika: 13 Nisan verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 98 kişi daha yaşamını yitirirken ölenlerin sayısı bin 296’ya yükseldi.

Test sayısına göre vakalardaki düşüş yine dikkat çekti. 34 bin 456 test yapılırken bunlardan 4 bin 93’ü pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 61 bin 49’a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı yine umut verici. 511 kişi iyileşti, iyileşenlerin toplam sayısı 4 bine yaklaştı: 3 bin 957.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 786 olurken entübe durumdaki hasta sayısı ise bin 63 olarak açıklandı.