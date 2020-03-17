Son Dakika: 15 bakan karantinaya alındı

Polonya’da Çevre Bakanı Michal Wos’ta koronavirüse (Covid-19) rastlanmasının ardından, son kabine toplantısında yer alan diğer bakanlara da Covid-19 testinin yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamayı Başbakanlık Müsteşarı Michal Dworczyk yaptı.

Dworczyk, 10 Mart’ta yapılan ve 24 bakandan 9’unun katılmadığı son kabine toplantısında yer alanlara Covid-19 testinin yapılacağını belirtti.

Başbakan Mateusz Morawiecki ile Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski’nin söz konusu toplantıda yer almadığını ifade eden Dworczyk, test sonuçlarının bugün çıkmasının beklendiğini ve bakanların karantinada tutulduğunu söyledi.

29 yaşındaki çevre bakanı Michal Wos’ta virüs tespit edilmesinin ardından genç bakan sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dworczyk’e göre, Başbakan Mateusz Morawiecki ve Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski de dahil olmak üzere 9 bakan 10 Mart’taki toplantıda bulunmamıştı.

Kalan bakanlar sonuçlar belli olana kadar karantinaya alındı.

Polonya’da 4 kişi hayatını kaybederken teyit edilmiş 177 koronavirüs vakası bulunuyor.