GündemManşetSon DakikaTürkiye

Son Dakika: 1704 yeni vaka! İşte bugünün rakamları

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında yeni verilen açıklandı. Vaka sayısına son 24 saatte 1704 kişi daha eklendi.

NationalTurk 28/03/2020
0 87

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan verilere göre bugün Türkiye’de 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı böylece 108’e toplam vaka sayısı ise 7 bin 402’ye yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 641 kişiye test yapılırken toplam test sayısı 55 bin 464 olarak açıklandı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 445’e, entübe hasta sayısı ise 309’a çıktı.

Toplam 70 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı