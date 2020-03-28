Son Dakika: 1704 yeni vaka! İşte bugünün rakamları

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan verilere göre bugün Türkiye’de 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı böylece 108’e toplam vaka sayısı ise 7 bin 402’ye yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 641 kişiye test yapılırken toplam test sayısı 55 bin 464 olarak açıklandı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 445’e, entübe hasta sayısı ise 309’a çıktı.

Toplam 70 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.