Son Dakika: 2 bin 615 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte yapılan 42 bin 4 testten 2 bin 615’i pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 120 bin 204’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise düne göre düştü. 4 bin 846 kişi daha iyileşerek taburcu edildi. İyileşenlerin toplam sayısı 48 bin 886’ya çıktı.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1514, entübe durumdaki hasta sayısı ise 803 oldu.

Bu arada Türkiye’de yapılan toplam koronavirüs testi sayısı 1 milyonu geçerek 1 milyon 33 bin 617’ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca verileri paylaştığı mesajında “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerini kullandı.