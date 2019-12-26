Son Dakika: 2020 asgari ücret belli oldu

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Net asgari ücret 2324 TL olarak açıklandı./ Son Dakika…

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk 2020 asgari ücret rakamını net 2324.70, brüt 2943 lira olarak duyurdu.

Karar oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alındı.

Bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyordu. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyordu.

2019’da asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruştu. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.