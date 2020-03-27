Son Dakika! 2069 yeni vaka!

Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenliyor.

Koca, son 24 saatte 2069 yeni vaka tespit edildiğini, 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye’de vaka sayısı 5 bin 698’e yaşamını yitirenlerin sayısı 92’ye yükseldi.

Bakan Koca’nın konuşmasından öne çıkanlar:

“Önümüzdeki günler Wuhan adından bir kent, bir süre bunu duydunuz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de değişiklikler olacak. En çok kalabalık ortamlarda bulaşıyor. Tedbirler aslında basit ama oldukça da önemli. Bugün kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı. Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

Hastalığa dair verileri hergün internet sitemizde yayınlayacağımızı söylemiştim. Son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Türkiye’de can kaybı 92’e yükseldi. 42 hasta ise iyileşerek taburcu oldu. 7 bin 553 test yapıldı, 2 bin 69 vaka tespit edildi.

Biz hangi ilde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimiz fazla. Bu konuda değerlendirmeleri yapacağız.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sayı vermenin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum

İtalya’daki gibi bölgeden bölgeye geçişler olacağını düşünerek il il vaka ve ölümleri açıklamadık.”