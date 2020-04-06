Son Dakika! 3 bin 148 yeni vaka, 75 vefat

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bugün 75 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısı 679’a yükseldi.

Son 24 saatte 21 bin 400 test yapılırken bunlardan 3 bin 148’i pozitif çıktı. Böylece Türkiye’deki toplam koronavirüs vaka sayısı 30 bin 217’ye yükselmiş oldu.

Bugün iyileşip taburcu olan 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı ise 1326.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı da artmaya devam etti. Yoğun bakımda 1415, entübe durumda 966 hasta bulunuyor.