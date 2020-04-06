Son Dakika! 3 bin 148 yeni vaka, 75 vefat
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında 6 Nisan 2020 tarihli verileri paylaştı. Son 24 saatte 75 kişi daha yaşamını yitirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bugün 75 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısı 679’a yükseldi.
Son 24 saatte 21 bin 400 test yapılırken bunlardan 3 bin 148’i pozitif çıktı. Böylece Türkiye’deki toplam koronavirüs vaka sayısı 30 bin 217’ye yükselmiş oldu.
Bugün iyileşip taburcu olan 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı ise 1326.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı da artmaya devam etti. Yoğun bakımda 1415, entübe durumda 966 hasta bulunuyor.
Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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